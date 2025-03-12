Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-130 kara yolu Sahil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. isimli kadın sürücü idaresindeki 07 BHY 268 plakalı BMW marka otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sol ön tekeri yerinden çıktı. Kazada sürücü H.E. ile arkadaşları N.K. ve E.A.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ