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Kocaeli'de Kocası Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Kocası Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
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Çayırova ilçesinde tartışma sonucunda kocası tarafından boynundan vurulan 3 çocuk annesi Semira A., hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, Osmangazi Mahallesi Hicret Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 gün önce kocası tarafından boynundan vurulan ve dün hayatını kaybeden Semira A., son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. T.A. (45) ile eşi Semira A. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.A., Semira A'ya tabanca ile ateş ederek boynundan yaraladı. Sesleri duyan komşular daireye çıktıklarında kadını kanlar içinde yerde yatarken, T.A.'yı ise tabancayı başına dayamış halde buldu. Komşuları, T.A.'nın elindeki tabancayı alarak kendine zarar vermemesi için onu alt kata indirdi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.A. ise otomobiline binip ambulansın peşinden hastaneye gitti. Hastane önünde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 çocuk annesi Semira A., tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Semira A.'nın cenazesi, Darıca ilçesindeki Osmangazi Mahallesi Hicret Cami'de kılınan namazın ardından Balçık köyü mezarlığında defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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