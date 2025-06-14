Kocaeli'de Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1 Poliste Yaralandı

Kocaeli'de Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1 Poliste Yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartışma sonrası bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 2 kardeş yaralanırken, araya giren bir polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 11 ve 20 yaşındaki 2 kardeş bıçaklanırken, olayı ayırmaya çalışan polis memuru da arbede sırasında yere düşerek yaralandı.

Olay, Gebze Beylikbağı Mahallesi 316/3 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 kardeş grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.M. (11) ve E.H.M. (20) isimli 2 kardeş çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbedede bir polis memuru yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan B.B. ve H.Y.B. isimli kardeşleri gözaltına aldı. Yaralanan E.M. ve E.H.M. kardeşler ile polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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