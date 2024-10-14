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Kocaeli'de Kadın Cinayeti Girişimi: Eşini Vurup Kendine Zarar Vermek İstedi

Kocaeli'de Kadın Cinayeti Girişimi: Eşini Vurup Kendine Zarar Vermek İstedi
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde T.A., tartışma sonrası karısını silahla boynundan vurdu. Komşuların müdahalesiyle intihar girişimi engellendi. Zanlı hastaneye giden eşinin peşinden gitti ve orada yakalandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde karısını silahla boynundan vurduktan sonra tabancayı başına dayayan ve komşuları tarafından engellenen, daha sonra ambulansın peşinden eşinin kaldırıldığı hastaneye giden zanlı tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. T.A. (45) ile eşi S.A. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.A., iki çocuğunun annesi olan S.A'ya tabanca ile ateş ederek boynundan yaraladı. Sesleri duyan komşular daireye çıktıklarında kadını kanlar içinde yerde yatarken, T.A.'yı ise tabancayı başına dayamış halde buldu. Komşuları, T.A.'nın elindeki tabancayı alarak kendine zarar vermemesi için onu alt kata indirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.A. ise otomobiline binip ambulansın peşinden hastaneye gitti. Hastane önünde polis ekiplerince yakalanan T.A. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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