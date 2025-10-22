Kocaeli'de Kaçak Elektrik, İki Attan Birini Telef Etti

Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak elektrik hattına kapılan iki attan biri telef oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı, jandarma ve elektrik dağıtım ekipleri inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak elektrik hattından kaynaklandığı iddia edilen akıma kapılan iki attan biri telef oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Cumaköy Mahallesi Uludere Caddesi'nde seyir halindeki iki at, elektrik akımına kapıldı. Atlardan biri kurtulurken, diğeri ise uzun süre akıma kapılarak telef oldu. Olayın, bölgedeki bir su deposuna çekilen kaçak elektrik hattının yer altından geçen bölümünde meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki enerjiyi keserek inceleme yaptı ve olayla ilgili rapor tuttu. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Üzücü olayı kayda alan vatandaşın, "Ölüyor mu? Ölüyor vallahi" dediği duyuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
