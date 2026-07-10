Kocaeli'de aranan 2 hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, JASAT ekiplerince Gölcük ve İzmit'te düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında ayrı ayrı 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 10 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı. İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerince 9 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Yakalanan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı