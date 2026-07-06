Haberler

Baskında 25 bin 500 sentetik hap ele geçirildi

Baskında 25 bin 500 sentetik hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de jandarma ekiplerinin şüphelilere ait ev ve iş yerlerine düzenlediği operasyonda 25 bin 500 sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de uyuşturucuya geçit vermeyen jandarma ekipleri, şüphelilere ait ev ve iş yerlerine düzenledikleri operasyonda 25 bin 500 sentetik hap ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Gebze'de operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonda, 25 bin 500 adet sentetik hap (Lyrica) ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da

Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı

Dünya Kupası'ndaki skandal karar sonrası UEFA resmen devreye girdi
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık

NATO Zirvesi'ne saatler kala Fransa'dan çok önemli Türkiye adımı
Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın
Rekor transferde mutlu son! Aral Şimşir Türkiye'ye geliyor

Rekor transferde mutlu son! Milli yıldız, salı günü Türkiye'ye geliyor
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem