Baskında 25 bin 500 sentetik hap ele geçirildi

Kocaeli'de uyuşturucuya geçit vermeyen jandarma ekipleri, şüphelilere ait ev ve iş yerlerine düzenledikleri operasyonda 25 bin 500 sentetik hap ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Gebze'de operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonda, 25 bin 500 adet sentetik hap (Lyrica) ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı