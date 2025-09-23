Haberler

Kocaeli'de İşten Çıkarılan Kadın, Şantiye Şefine Kaynar Su Döktü

Kocaeli'de İşten Çıkarılan Kadın, Şantiye Şefine Kaynar Su Döktü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, işten sebepsiz yere çıkarıldığını iddia eden kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su dökerek hastanelik etti. Olay anı kameralara yansıdı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü, o anları ise saniye saniye kaydetti.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti. İşten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, 'işvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi. Bunun üzerine kadın, 'ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur' diyerek yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü. Ardından ise 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' diyerek odadan ayrıldı. Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı. Kadının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Konu ile alakalı inceleme sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
