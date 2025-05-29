Kocaeli'de intihar girişimi: Vatandaşlar ve polis müdahale etti

Kocaeli'de intihar girişimi: Vatandaşlar ve polis müdahale etti
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İzmit'te bir kişi, kendini yakmaya çalıştı ancak çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kişi ikna edildi.

Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. Eline benzin bidonunu alan bir kişi, kendini yakmaya çalıştı. Üstüne benzin döken şahsı vatandaşlar ikna etmek için uzun süre dil döktü. Yaşanan panik anları çevrede endişeye neden olurken, olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek etkisiz hale getirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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