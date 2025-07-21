Kocaeli'de Feci Kaza: İki Kuzen Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobilde hayatını kaybeden iki kuzen, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Y.C. yönetimindeki 41 SP 405 plakalı Fiat marka otomobil, rampadan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyeri yaklaşık 80 metre sürükleyen otomobil, ardından takla atarak bariyerde asılı kaldı. Araçta bulunan sürücü Y.C. ile E.Y., Y.K. yaralanırken, Fatih Aslan (19) ve Ömer Beyan (24) ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ömer Beyan'ın cenazesi, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Karabekir Sokak'taki evine getirildi. Beyan için Bağdat Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye gencin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Ömer Beyan'ın cenazesi, gözyaşları arasında İlimtepe Erikli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kuzenini ziyarete gelmişti, cenazesi memleketine gönderildi

19 yaşındaki Fatih Arslan'ın ise Körfez'e kuzeni Ömer Beyan'ı ziyarete geldiği öğrenildi. Arslan'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek memleketi Tokat'a gönderildi.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü Y.C.'nin yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Y.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ