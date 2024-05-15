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Kocaeli'de Fabrikada Kadın İşçilerin Soyunma Kabininde Kamera Bulundu

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu. Fabrikanın güvenlik amiri gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikasında kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu. İşçilerin ifadesi üzerine fabrikanın güvenlik amiri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 10 Mayıs Cuma günü otomobil parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın işçi kıyafetlerini giyip - çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti. Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu. Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi. Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu. Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.

İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük'teki evinde gözaltına alındı. A.T.'nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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