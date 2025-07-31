Kocaeli'de Eş Zamanlı Operasyon: 7 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de Eş Zamanlı Operasyon: 7 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kocaeli'nde Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucu 1 kilo 600 gram uyuşturucu, kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kocaeli'de 3 ilçeye düzenlenen eş zamanlı operasyonda kaçak silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Bugün Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 adet muşta, 9 adet bıçak, 2 adet kurusıkı tabanca, 29 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği kartuşu ile 1 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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