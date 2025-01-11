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Kocaeli'de Durdurulan Araçta 17 Tabanca Ele Geçirildi

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Kocaeli D100 Karayolu'nda durdurulan araçta yapılan aramada zulalanmış 17 tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. 6 şüpheli tutuklandı ve kaçakçılık ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Araçta zulalanmış 17 tabanca ele geçirildi: 6 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli D100 Karayolu'nda durdurulan araçta yapılan aramada zulalanmış 17 tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ve mühimmat kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 7 Ocak tarihinde Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramda araç arka koltukları altına konulmuş zula içerisinde 17 adet 9*19 Glock tabanca ve 17 tabanca şarjörü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin yapılan çalışmalar neticesinde 6 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de Durdurulan Araçta 17 Tabanca Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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