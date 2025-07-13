Kocaeli'de düğün salonunda yangın çıktı! 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de düğün salonunda yangın çıktı! 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir düğün salonunda asansör bölümünde çıkan yangın paniğe yol açtı. Düğün sırasında meydana gelen olayda, asansörde mahsur kalan iki kadın ve iki çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir düğün salonunun asansör bölümünde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangında asansörde mahsur kalan iki kadın ve iki çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin üst katındaki düğün salonunda, düğün devam ettiği sırada salonda iki kez elektrik kesintisi yaşandı. Ardından asansör bölümünden yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

DÜĞÜNÜN ORTASINDA YANGIN PANİĞİ

Salon kısa sürede karanlığa gömülürken içerisi dumanla kaplandı. Davetliler büyük panik yaşarken salonda bulunanlar kendilerini dışarı atmaya çalıştı.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Bu sırada asansörde mahsur kalan iki kadın ve iki çocuğun çığlıkları duyuldu. Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek asansörü aşağıya indirirken, dumandan etkilenen dört kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Düğün salonu yetkilileri etkinliği sonlandırarak salonu boşalttı. Yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu

Erdoğan'ın tarihi sözleri dünya basınında böyle yankılandı
TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeni isim!

TRT'de yeni dönem! İşte yapılan tüm atamalar
Kartalkaya'daki faciada kaybettiği kızının son sözlerini anlattı: Anne ölmek istemiyorum

Kartalkaya'daki faciada kaybettiği kızının son sözlerini anlattı
Trump'tan AB ve Meksika'ya yüzde 30 tarife kararı

Trump'tan yeni tarife kararı! Tehdit etmekten de geri durmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel faciasında hayatta kalan 19 yaşındaki gencin söyledikleri yürek yaktı: Banyoda ölümü bekledik

Kartalkaya faciasında hayatta kalan gencin anlattıkları yürek burktu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.