Kocaeli'de düğün salonunda yangın çıktı! 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir düğün salonunun asansör bölümünde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangında asansörde mahsur kalan iki kadın ve iki çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin üst katındaki düğün salonunda, düğün devam ettiği sırada salonda iki kez elektrik kesintisi yaşandı. Ardından asansör bölümünden yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

DÜĞÜNÜN ORTASINDA YANGIN PANİĞİ

Salon kısa sürede karanlığa gömülürken içerisi dumanla kaplandı. Davetliler büyük panik yaşarken salonda bulunanlar kendilerini dışarı atmaya çalıştı.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Bu sırada asansörde mahsur kalan iki kadın ve iki çocuğun çığlıkları duyuldu. Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek asansörü aşağıya indirirken, dumandan etkilenen dört kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Düğün salonu yetkilileri etkinliği sonlandırarak salonu boşalttı. Yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması gerçekleştirdi.