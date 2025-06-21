Kocaeli'de Döküm Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'de Döküm Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki döküm fabrikasında sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde döküm fabrikasında çıkan yangın sebebiyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan döküm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple fabrikada yangın çıktı. Yangın dolayısıyla çıkan dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Fabrikada maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİdil Tülin:

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