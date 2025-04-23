İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara

İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı

Kocaeli'de Deprem Anında Kaçış Anları Kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli'de paniğe neden oldu. Vatandaşların kaçış anları güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Depremden kaçış anları kamerada

KOCAELİ - Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ile ardından gelen artçı depremler Kocaeli'de de hissedildi. Yaşanan sarsıntı ve vatandaşların kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Büyük korkuya neden olan depremi hisseden Kocaelili vatandaşlar dışarıya koştu. Çoğu vatandaş ve çocuklar yalın ayak dışarı kaçtı. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde vatandaşların kaçtığı anlar ve raflarda bulunan eşyaların sallanarak düştüğü görülüyor. O anlar anbean güvelik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.