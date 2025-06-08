Kocaeli'de Çöp Ayrıştırma Tesisinde Yangın Çıktı

Kocaeli'de Çöp Ayrıştırma Tesisinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir çöp ayrıştırma tesisinin bahçesinde çıkan yangın, hızla büyüyerek dumanları gökyüzünü kapladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Çöp ayrıştırma tesisi bahçesinde yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöp ayrıştırma tesisi bahçesinde yangın çıktı. Çıkan dumanlar gökyüzünü siyaha boyarken yangın, tesise sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple tesisin bahçesinde bulunan çöpler alev almaya başladı. Yangın, kısa sürede büyürken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın, tesise sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı

Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmiyle yürek dağlayan paylaşım
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Aile krizi sahneye taşındı! Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı

Aile krizi sahnede! Özcan Deniz sözleriyle kardeşini vurdu
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.