Haberler

Kocaeli'de Çöken Binada 5 Kişi Olabileceği Tahmin Ediliyor

Kocaeli'de Çöken Binada 5 Kişi Olabileceği Tahmin Ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken binanın enkazında 5 kişinin bulunduğu düşüncesinde olduklarını belirtti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, henüz bir temas sağlanamadığı ifade edildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken binanın enkazında 5 kişi olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi içeride 5 kişinin olduğu. Henüz bir temas yok maalesef" dedi.

Vali İlhami Aktaş, Gebze'de çöken binayla ilgili yaptığı açıklamada, çöken binanın enkazında 5 kişi olduğunu tahmin ettiklerini ve arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Olay yerinde olduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin dinleme yapması nedeniyle sessiz bir ortam sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Vali Aktaş, "Henüz netleştirdiğimiz bilgimiz yok. Olayın oluşuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar" dedi.

Vali Aktaş, "Enkaz altında 5 kişinin olduğu şeklinde ilk bilgiler var. Binada yaşayan var ama bugün itibarıyla binada olduğunu düşündüğümüz 5 kişi var. Tek aileden 5 kişi var" ifadelerini kullandı.

Yıkımla ilgili ellerinde henüz tam bir veri olmadığını, bu konudaki çalışmaların da devam ettiğini aktaran Aktaş, "Netleşince açıklamasını yapacağız" diye konuştu. "5 kişinin tamamının sesine ulaşılabildi mi, temas kurulabildi mi?" sorusu üzerine Vali Aktaş, "Henüz bir temas yok maalesef. Yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi içeride 5 kişinin olduğu" dedi.

Vali Aktaş, binanın bir aile apartmanı olmadığını sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.