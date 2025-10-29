Haberler

Kocaeli'de Çöken Binada 2 Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama-kurtarma çalışmaları 14. saatte devam ediyor. İki çocuğun cansız bedeni bulunurken, ailenin diğer üyelerine ulaşma çabaları sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken ve 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılan binada, arama-kurtarma çalışmaları 14. saatine girdi. Ekipler, enkaz altındaki anne ve babaya ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken yapılan çalışmalar havadan dronla görüntülendi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Toplam 627 personelin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında, gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir (12) ve Nisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara (18) ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Çalışmaların 14. saatine girilirken, ekiplerin enkaz altında kalan baba Levent (44) ve anne Emine Bilir'e (37) ulaşmak için yürüttüğü operasyon devam ediyor. Akşam saatlerinde ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları havadan dronla görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
