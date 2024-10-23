Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Çocuklarını Boğarak Öldüren Babanın Cezai Ehliyeti Tam Çıktı

Kocaeli'de Çocuklarını Boğarak Öldüren Babanın Cezai Ehliyeti Tam Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de 10 yaşındaki Yunus Emre R. ve 13 yaşındaki Beril Yağmur'u boğarak öldüren Murat R.'nin cezai ehliyeti tam olarak belirlendi. Olayın ardından tutuklanan sanığın mahkemesi devam ediyor.

Kocaeli'de 10 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğunu boğarak öldüren ve arkalarından mektup yazan babanın Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen raporla cezai ehliyeti tam olduğu belirlendi.

Dehşete düşüren olay, 23 Mart 2023 tarihinde Körfez'de meydana geldi. Gece saatlerinde Murat R'nin (45) sokakta şüpheli şekilde dolaştığını gören polis ekipleri şahsı durdurdu. Polis; dengesiz davranışlarda bulunup, "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" gibi ifadeler kullanan şahsın Esentepe Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Murat R.'nin annesinin evinde yapılan incelemede Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre R. (10) isimli kardeşlerin cansız bedenlerini bulundu. Murat R. gözaltına alınırken, çocukların cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Murat R., ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 5 ay süren tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezai ehliyeti tam olduğu belirlendi

Olaya ilişkin açılan davanın 3. celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları bulunurken, sanık Murat R., SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkemede Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen rapor okundu. Raporda, sanığın cezai ehliyeti tam olduğu belirtildi. Katılan vekilleri, cezai ehliyeti tam olan sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"Psikologlar yaşadığım olayı unuttuğumu söylüyor"

Olayı hatırlamadığını dile getiren sanık Murat R., "Adli tıpta psikologlar, benim olay anına ilişkin bazı şeyleri hatırlamadığımı söyledi. Hala ilaçlarla tedavi görüyorum. Buradaki psikologlar ilaçları ömür boyu kullanmamı, yoksa eski halime döneceğimi söyledi. Eve 3 defa girip çıkmışım ama hatırlamıyorum. Olaya ilişkin tedavi görmekte ve ilaç kullanmaktayım" diye konuştu.

4. İhtisas Kurulu'ndan rapor bekleniyor

Mahkeme heyeti, Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan, sanığın cezai ehliyetine yönelik talep edilen raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Çocuklarını öldürüp mektup yazmıştı

Sanık ilk duruşmada olayı hatırlamadığını, eşinin kendisine yönelik davranışlarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ifade etmişti. Sanık çocuklarını öldürdükten sonra yazdığı mektupta, "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizi almadan yaşamam. Sizlere asla babasızlığın acı gününü yaşatmam. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah'a emanet ediyorum, varsın ben yanayım" satırları yer almıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mahkeme kocaeli

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray- Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 23 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İBB BURS SONUÇLARI: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.