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Kocaeli'de Çocuk İstismarı Davası: PUBG'den Tanıştığı Çocuk İstismar Edildi

Kocaeli'de Çocuk İstismarı Davası: PUBG'den Tanıştığı Çocuk İstismar Edildi
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30 yaşındaki E.O., PUBG isimli oyun üzerinden tanıştığı 11 yaşındaki B.Ö.'yü cami tuvaletinde istismar etmekle suçlanıyor. Olayın ardından tutuklanan sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Kocaeli'de 30 yaşındaki adam, PUBG isimli oyundan tanıştığı 11 yaşındaki erkek çocuğunu cami tuvaletinde istismar ettiği iddiasıyla yargılanıyor.

İddiaya göre, 2023 tarihinde 11 yaşında olan B.Ö., PUBG isimli oyundan 30 yaşındaki E.O. ile tanıştı. Bilgisayar üzerinden çocukla oyun oynayan E.Ö'nün, B.Ö. ile Gölcük'te buluşarak cami tuvaletinde istismar etti. Kimseye söylememesi için çocuğu tehdit eden E.Ö., B.Ö'den çıplak fotoğraf ve videolar da istedi. Tehditlerden dolayı korkan çocuk, çıplak fotoğraf ve vidoları E.Ö'ye gönderdi. Bir süre sonra çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, B.Ö'nün durumu kendilerine anlatmasıyla şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Şüpheli, bu süre zarfından yine PUBG isimli oyundan tanıştığı başka bir çocuğu da aynı şekilde istismar ettiği şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, olayın yaşanmadığını, mağdur ile PUBG ile tanıştığını ve beraber döner yediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

B.Ö. ise önceki duruşmalarda sanık ile oyunda tanıştıklarını, kendisini tehdit ettiğini, çıplak fotoğraf ve videoları istediğini, kendisinin de korktuğu için bunları yolladığını söyledi. Ayrıca cami tuvaletinde de kendisini istismar ettiğini söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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