Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir

Ticaret Bakanı'ndan dikkat çeken çağrı: Tazminat tavası açabilirler
Savcılıktan 'boykot' çağrısı yapanlar hakkında soruşturma

Özgür Özel'in boykot çağrısı birçok kişinin başını yaktı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı ESK Genel Müdürü hayatını kaybetti
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Akbal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelilerle tartışan Kadir Ç. boynundan bıçaklandı. Kadir Ç., kanlar içinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.