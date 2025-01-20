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Kocaeli'de Baltayla Öldürülen Berber İsa Turgut Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'de Baltayla Öldürülen Berber İsa Turgut Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kulübesinde başına baltayla vurularak öldürülen 35 yaşındaki berber İsa Turgut, cenaze namazının ardından defnedildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kulübesinde başına baltayla vurularak öldürülen berber İsa Turgut son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, berber İsa Turgut (35), dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisindeki ormanlık alanda yer alan kulübesinde bir yakını tarafından kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turgut, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerde Turgut'un baltayla başına vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla cinayete ilişkin dün 2 şüpheli gözaltına alındı. Y.C.B. ve N.B. isimli 2 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

35 yaşındaki İsa Turgut'un cenazesi ise Suadiye Merkez Cami'de kılınan namazın ardından Suadiye Mezarlığı'nda defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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