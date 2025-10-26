Haberler

Kocaeli'de Askerlik Muayenesi İçin Gelen Kişi Doktora Saldırdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki aile sağlığı merkezine askerlik muayenesi için gelen S.K. adlı kişi, tartıştığı doktora saldırarak boğazını sıktı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki aile sağlığı merkezine askerlik muayenesi için geldiği belirtilen kişi, tartıştığı doktora saldırarak boğazını sıktı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Ekim'de Körfez'deki bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, askerlik muayenesi için merkeze gelen S.K. adlı kişi, önce hemşire ile tartıştı. Ardından doktorun odasına giren S.K.'nin, kadın hekime saldırarak boğazını sıktığı öğrenildi. Sesleri duyan diğer görevliler ve çalışanların müdahalesiyle şahıs dışarı çıkarıldı.

Yaşananlar ise aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.K.'nin merkeze gelip bir süre görevli ile konuşması, ardından müsaade almadan o sırada hasta bakan hekimin odasına girmesi yer alıyor. Kayıtların devamında, diğer çalışanların da odaya girdiği ve şahsın vatandaşlar tarafından tutularak zorla dışarı çıkarıldığı anlar görülüyor. - KOCAELİ

