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Kocaeli'de Asılsız Silahla Yaralama İhbarı Panik Yaratmadı

Kocaeli'de Asılsız Silahla Yaralama İhbarı Panik Yaratmadı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine silahla yaralama ihbarı yapıldı fakat ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan "silahla yaralama" ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine Dumlupınar Mahallesi Öztürk Sokak'ta silahla yaralama olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak ve çevresinde inceleme yapan ekipler, ihbarın asılsız olduğunu tespit etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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