Kocaeli’de aranan 50 şahıs yakalandı
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Kocaeli’de 83 ekip ve 134 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalarda aranan 50 şahıs yakalandı.
Kocaeli'de 83 ekip ve 134 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalarda aranan 50 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, kent genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. 83 ekip ve 134 personelle gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 50 şahıs yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı