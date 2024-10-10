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Kocaeli'de Aracın Altında Kalan Kişi, 70 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Kocaeli'de Aracın Altında Kalan Kişi, 70 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde lastiğini değiştirmek için kriko ile aracının altına giren Tezcan Demir, krikonun düşmesi sonucu altında kaldı. Hastanede 70 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde lastiğini değiştirmek amacıyla kriko ile yükselttiği aracın altında kalan Tezcan Demir, 70 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Hacı Osman Mahallesi Bostan Sokak'ta 2 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Tezcan Demir (42) kendisine ait 41 ANL 414 plakalı hafif ticari aracın lastiğini değiştirmek için krikoyla kaldırıp altına girdi. Demir, krikonun düşmesi neticesinde aracın altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarılan Demir, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra beyin fonksiyonları giderek yavaşlayan ve makineye bağlı olarak hayatta tutulan Demir, 70 gün süren yaşam mücadelesinin ardından bu sabah hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Aksaray'a götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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