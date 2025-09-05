Kocaeli'de Araç Hırsızlığına Operasyon: İki Şüpheli Yakalandı

Haberler

Kocaeli'de kiraladıkları aracın anahtarını kopyalayıp GPS cihazı yerleştirerek çalan iki şüpheli, polisin İstanbul'daki operasyonuyla yakalandı. Olayla ilgili yapılan aramada çok sayıda sahte plaka ve hırsızlıkta kullanılan cihazlar ele geçirildi.

Kocaeli'de kiraladıkları aracın anahtarını kopyalayıp içerisine GPS cihazı yerleştirdikten sonra çalan 2 şüpheli, polisin İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada çok sayıda kopyalanmış anahtar, sahte plaka ve hırsızlıkta kullanılan özel cihazlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Olay, 31 Ağustos Pazar günü Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç kiralama firmasından otomobil çalınması üzerine mağdur kişi polise başvurdu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kullandığı hırsızlık yöntemi deşifre edildi.

Şüphelilerin firmadan aracı kiraladığı, özel bir cihazla aracın anahtarını kopyaladıktan sonra fark edilmeyecek bir bölümüne 'Airtag' GPS takip cihazı yerleştirdikleri belirlendi. Aracı kiralama süresi bitince firmaya teslim eden şüphelilerin, daha sonra GPS üzerinden konumunu tespit ettikleri aracı, kopyaladıkları anahtarla gelip çaldıkları anlaşıldı.

Kimlikleri tespit edilen M.B.K. (41) ve Ö.S. (33) isimli şüphelilerin izini süren polis ekipleri, 1 Eylül'de İstanbul'da operasyon için düğmeye bastı. İki şüpheli, çaldıkları araçla birlikte kıskıvrak yakalandı. Çalıntı araç, yapılan işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada ise şasi ve beyin bilgilerini okumaya yarayan OBD cihazı, araç anahtarlarını kopyalamak için kullanılan immobilizer cihazı, 3 çift sahte plaka, 3 çalıntı araca ait ruhsat, farklı araçlara ait 3 kopyalanmış anahtar ve kopyalanmaya hazır 11 adet ham anahtar ele geçirildi.

Şüphelilerden Ö.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
