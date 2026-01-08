Haberler

Fırtına sebebiyle Eskihisar-Topçular feribot seferleri durduruldu

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar ile Yalova'nın Topçular hattında yapılan arabalı vapur seferleri, olumsuz hava koşulları yüzünden durduruldu. Güvenlik gerekçesiyle tüm seferlerin iptal edilmesi sonrası iskelelerde yoğunluk yaşandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar ile Yalova'nın Topçular hattı arasında ulaşımı sağlayan arabalı vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle durduruldu. Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına sonrası, güvenlik gerekçesiyle tüm seferler iptal edilirken, boş bir arabalı feribotun ise açığa çekildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırması ve denizde oluşan yüksek dalgalar nedeniyle Eskihisar-Topçular hattında deniz ulaşımının güvenli şekilde sağlanamayacağı değerlendirildi. Bunun üzerine yetkililer tarafından seferlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Karar sonrası her iki iskelede de araç ve yolcu yoğunluğu oluştu.

Öte yandan, sefer iptalleri sırasında hatta bulunan boş bir arabalı feribotun, muhtemel risklere karşı tedbir amaçlı olarak açığa çekildiği belirtildi. İskelelerde bekleyen sürücüler ve yolcular, sefer iptalleri nedeniyle alternatif güzergahlara yönelirken, yetkililer vatandaşları resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı. - KOCAELİ

