Kocaeli'de Alkol Alırken Arkadaşını Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Kocaeli'nin Derince ilçesinde beraber alkol aldığı aile dostunu pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık, pişman olduğunu, olayın alkolün etkisiyle meydana geldiğini söylerken, mahkeme heyeti, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mersincik Mahallesi Vişne Sokak'ta inşaat halindeki binada 13 Kasım 2022'de meydana gelen olayda, silah sesleri üzerine adrese giden polis ekipleri, Ahmet Zeki Eren'i (49) kanlar içinde buldu. Pompalı tüfekle 4 el ateş edilen Eren'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan cinayet büro ekipleri, şüphelinin Sercan Yılmaz (34) olduğunu belirledi. Sercan Yılmaz cinayet şüphelisi olarak, babası Nahit Yılmaz (57) ile ablasının kayınpederi Murat Demir (53) ise delilleri yok etme şüphelisi olarak gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında Sercan Yılmaz tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayın meydana geldiği ofisin Sercan Yılmaz'ın kuzenine ait olduğu, Ahmet Zeki Eren'in ise şantiyede binanın çelik konstrüksiyon balkonunu yaptığı öğrenildi.

Müebbet hapis

Sercan Yılmaz hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", Murat Dilek ve Nahit Yılmaz hakkında ise "Suç delillerini yok etme veya gizleme" suçundan açılan davanın duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya sanıklar tutuklu sanık Sercan Yılmaz, tutuksuz sanıklar Nahit Yılmaz, Murat Demir ve taraf avukatları katıldı. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Sercan Yılmaz, pişman olduğunu, olayın alkolün etkisi ile meydana geldiğini belirtti.

Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan Sercan Yılmaz'ın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca delilleri yok etme suçundan ise Sercan'ın babası Nahit Yılmaz'ın 6 ay, Murat Demir'in ise 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. - KOCAELİ