Kocaeli'de Aile Kavgasında Masum Esnaf Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Aile Kavgasında Masum Esnaf Hayatını Kaybetti
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Dilovası ilçesinde aile içindeki tartışma esnasında, olayla ilgisi olmayan esnaf Ökten Orhan, kurşun yarasıyla hayatını kaybetti. Olaydan sonra bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde aile içinde çıkan kavgada, ilgisi olmayan esnaf kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 22.15 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü İ.B. (25) ile ailesi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Abisine ait kıraathanenin önünde ailesi tarafından darp edilen İ.B., belindeki tabancayı çıkararak ateş etti.

İ.B.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri, bölgede iş yeri bulunan esnaf Ökten Orhan'a (45) isabet etti. Kalbinden vurulan Orhan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ökten Orhan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli İ.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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