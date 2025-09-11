Haberler

Kocaeli'de 5 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir ilkokulda, okul kantininden ekler pasta yiyen 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul kantininden aldıkları ekler pastadan yiyen 5 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adem Yavuz Mahallesi'ndeki bir ilkokulda eğitim gören 5 öğrenci, okul kantininden ekler pasta aldı. Ekleri yedikten bir süre sonra mide bulantısı şikayeti yaşayan öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi. Okul idaresinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenciler, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere kantindeki ürünlerden numune aldı. Polis ekiplerinin de kantin görevlilerinin bilgisine başvurduğu bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
