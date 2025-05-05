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Kocaeli'de 37 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli'de 37 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kadın, servis şoförünün kendisine ulaşamaması üzerine yapılan ihbarla evinde ölü bulundu. Doğal gaz borusuna asılı halde bulunan 37 yaşındaki Habibe Özdemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

37 yaşındaki kadın sabah servise binmeyince acı gerçek ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde servis şoförü, işe götürdüğü kadına ulaşamayınca durum ekiplere bildirildi. Eve giren ekipler, 37 yaşındaki kadını doğal gaz borusuna asılı halde ölü buldu.

Olay, Uzunçiftlik Mahallesi Tufan Sokak'ta bulunan bir sitenin içindeki 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkette çalışan Habibe Özdemir'i almak için gelen servis şoförü, kendisinden haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir'e ait dairenin kapısı, itfaiye ekipleri tarafından açıldı. Habibe Özdemir, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Sağlık ekipleri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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