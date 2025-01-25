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Kocaeli'de 26 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 26 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'yi Kartepe'de yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kocaeli'de hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 26 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan S.B'nin Kartepe'de olduğu tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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