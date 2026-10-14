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Kocaeli'de 17 şüpheli sosyal medyada silah ve suç paylaşımı sonrası gözaltına alındı

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Kocaeli'de 17 şüpheli sosyal medyada silah ve suç paylaşımı sonrası gözaltına alındı
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Kocaeli'de sosyal medyada silah ve suçla bağlantılı paylaşım yaptıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda av tüfeği, tabanca, 79 fişek ve 3,2 gram esrar ele geçirildi; işlemler sürüyor.

Kocaeli'de sosyal medya hesapları üzerinden silah ve suçla bağlantılı paylaşımlar yaptıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden silah ve suçla bağlantılı paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda av tüfeği, ruhsatsız tabanca, şarjör, kurusıkı tabanca, 79 adet 7,65 milimetre çapında fişek ve 3,2 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan 17 şüpheli ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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