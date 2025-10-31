Kocaeli'de 11 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de 11 farklı suçtan 327 aranma kaydı ve 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçu başta olmak üzere 11 farklı suçtan 327 aranma kaydı bulunan ve 30 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç. isimli şüpheli, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ