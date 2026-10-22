Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli D-100'de tır refüje çarptı, dorse yan yattı ve sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli D-100'de tır refüje çarptı, dorse yan yattı ve sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Kocaeli D-100'de tır refüje çarptı, dorse yan yattı ve sürücü yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli D-100'de kontrolden çıkan tır refüje çarptı, dorsedeki eşyalar yola saçıldı ve yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 100 metre ileride bir otomobil de refüje çarptı; araçlar yoldan kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Kocaeli D-100 kara yolunda kontrolden çıkan tırın refüje çarpması ile dorsesindeki eşyalar yola saçıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, aynı bölgede bir otomobil de refüje çarptı.

Kaza, D-100 kara yolunun İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İstanbul mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesi yan yatarken, dorsedeki eşyalar yola savruldu. Tırın ön kısmının bulunduğu çekici bölümü ise çarpmanın etkisiyle öne doğru eğildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, tırın kaza yaptığı noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde bir otomobil refüje çarptı. Yapılan çalışmalar sonrası araçlar yoldan kaldırılırken, yaşanan kazalara ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Emrah Kozay 'örgüt lideri' sayıldı! Teyzesi ve eski başkan da adliyede

Belediye başkanı örgüt lideri sayıldı, teyzesi de yönetici!
Uçakta yılan paniği! 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi

Bir göründü, bir kayboldu! Uçuş onun yüzünden iptal edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı

Harikasın çocuk harika! Tüm dünya Arda'nın şovunu izledi
Bu halini unutun! Eren Elmalı'nın yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı

Bu saçları unutun! Yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
HSK, 3 ilçenin yargı çevrelerini yeniden belirledi

HSK kararı yürürlüğe girdi! 3 ilçenin yargı çevresi değişti
Meryem Uzerli ve Halit Ergenç yıllar sonra aynı filmde buluştu

15 yıl sonra muhteşem buluşma! Kırmızı halıda birlikte yürüdüler
Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

Zabıta memuru çöpte buldu, orijinal çıktı! Benzeri İngiltere'de

Zabıta memuru çöpte buldu, orijinal çıktı! Benzeri İngiltere'de