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Kocaeli Başiskele'de toprak kayması çocuk parkına zarar verdi, 2 ağaç devrildi

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Kocaeli Başiskele'de toprak kayması çocuk parkına zarar verdi, 2 ağaç devrildi Haber Videosunu İzle
Kocaeli Başiskele'de toprak kayması çocuk parkına zarar verdi, 2 ağaç devrildi
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Kocaeli Başiskele'de Dream Garden Sitesi'nin istinat duvarı çöktü, kayan toprak çocuk parkının bir bölümünü ve oyun gruplarını toprak altında bıraktı. Çocukların olay sırasında parkta olmaması olası can kaybı ve yaralanmayı önlerken, 2 ağaç devrildi.

Kocaeli'de bir sitenin istinat duvarı çöktü, kayan toprak çocuk parkının bir bölümünü yuttu. Oyun grupları toprak altında kalırken 2 ağaç devrildi. Çocukların olay sırasında parkta olmaması olası faciayı önledi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Döngel Mahallesi'nde bulunan Dream Garden Sitesi'nde istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Duvarın yıkılmasıyla birlikte büyük miktarda toprak aşağıya doğru kaydı. Toprak kayması, sitenin ortak kullanım alanında bulunan çocuk parkını da etkiledi. Parkın bir bölümü kayan toprağın altında kalarak çöktü.

Oyun grupları toprak altında kaldı

Yaşanan çökme nedeniyle çocuk parkındaki oyun alanının bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Parkta bulunan oyun gruplarının bazı bölümleri kayan toprağın altında kaldı. Toprak yığınının etkisiyle park alanında hasar meydana gelirken, kaymanın etkisiyle 2 ağaç da devrildi. Sitenin ortak kullanım alanında meydana gelen hasarın boyutu dikkat çekti.

Olayın çocuk parkının bulunduğu alanda yaşanması endişeye neden oldu. Özellikle çocukların sıkça kullandığı oyun alanının bir bölümünün çökmesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Çökme sırasında parkta çocukların bulunmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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