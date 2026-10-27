KKTC'de sahte diploma davasında Fatma Ünal 16 suçlamanın tamamından 5 yıl hapis aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde 2024 yılında ortaya çıkan sahte diploma soruşturması kapsamında yargılanan Fatma Ünal, 16 suçlamanın tamamından mahkum edilerek 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2024 yılında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde ortaya çıkan sahte diploma ve usulsüzlük soruşturması kapsamında yargılanan Fatma Ünal hakkında karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Ünal'ı sahte resmi belge düzenleme, sahte resmi belgeyi tedavüle sürme, sahte resmi belge düzenlenmesini tahrik etme ve yetkisiz belge düzenleme suçlarından oluşan toplam 16 suçlamanın tamamından mahkum edilerek 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16 davanın tamamından suçlu bulundu

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Gülay Süleyman Uğur'dan oluşan mahkeme heyetinin huzurunda görülen karar duruşmasında, iddia makamı adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ile sanık avukatları Süleyman Özsoylular ve Doğa Zeki hazır bulundu. Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, yargılama sürecinde 31 tanığın dinlendiğini ve 80 belgenin emare olarak mahkemeye sunulduğunu belirtti. Cemaller, Ünal'ın derslere ve sınavlara katılmadığı halde adına başarılı not girişleri yapıldığını, bu kayıtlarla transkript oluşturulduğunu ve yüksek lisans diploması düzenlendiğini belirtti.

Üniversite yöneticisi Serdal Gündüz'ün ifadesinde ilk sahte diplomanın Ünal'a verildiği yönünde beyanda bulunduğunu aktaran Cemaller, sanık adına hazırlanan tezin diplomadan sonra oluşturulduğunu ve "Juju" isimli işyerine teslim edildiği kanaatine vardıklarını kaydetti.

Mahkeme savunmayı inandırıcı bulmadı

Cemaller, sanığın ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu, mesajları kendisinin yanıtladığına ilişkin bulguya ulaşıldığını belirtti. Ünal'ın elektronik postalarını okumadığı yönündeki savunmasının da doğru olmadığına karar verildiğini kaydetti. Tüm tanık ifadeleri ve emarelerin birlikte değerlendirildiğini açıklayan Cemaller, sanık aleyhine getirilen 16 davanın makul şüpheden ari şekilde ispatlandığını belirtti.

"Ülkemiz derin yara almıştır"

Ceza kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Cemaller, Ünal'ın derslere katılmadan ve gerekli akademik yükümlülükleri yerine getirmeden diploma aldığını belirterek, bu tür usulsüzlüklerin ülke açısından endişe verici olduğunu vurguladı. Sahte diploma olaylarının eğitim sistemine yönelik güveni zedelediğine dikkat çeken Cemaller, hakkıyla mezun olan kişilerin de bu nedenle şüpheyle karşılandığını ifade etti. Cemaller, yaşananların toplumu huzursuz ettiğini ve ülkenin derin yara aldığını belirterek, suçların ciddi şekilde cezalandırılması gerektiğini, aksi halde cezaların caydırıcılığını kaybedeceğini kaydetti.

Savunma sabıka kaydının temiz olduğunu belirtti

Ceza takdiri öncesinde söz alan sanık avukatı Özsoylular, Ünal'ın daha önce herhangi bir sabıkasının bulunmadığını ve ilk kez mahkemeye çıktığını belirterek, bu durumun hafifletici neden olarak değerlendirilmesini talep etti. Müvekkilinin işletme sahibi olduğunu, yardımsever kişiliğiyle tanındığını ve toplum tarafından sevilen bir isim olduğunu ifade eden Özsoylular mahkemeden bu hususları ceza takdirinde dikkate almasını istedi.

Sahte diploma soruşturması kapsamında, 4 Temmuz 2024'te yurt dışından KKTC'ye dönüşünde polis tarafından alıkonulan Ünal, mahkemenin belirlediği teminat şartlarını yerine getirmesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı