Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Minibüs yayaların arasına daldı, ortalık kan gölüne döndü
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı

Kızları Öldürülen Annelerin Acı Hikayesi

Kızları Öldürülen Annelerin Acı Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi ve eski sevgilisi tarafından öldürülen iki genç kızın anneleri, Anneler Günü'nde gözyaşlarına hakim olamadı. Aileler, kızlarından ayrı geçirdikleri bu günde adalet çağrısında bulundu.

Kızları öldürülen annelerin gözyaşları dinmiyor

EDİRNE - Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 22 yaşındaki Petek Aksak ve eski sevgilisi tarafından öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin annelerinin gözyaşları dinmiyor.

Edirne'de 22 yaşındaki Petek Aksak 13 Nisan 2024'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından, 14 yaşındaki Gülden Coni ise 5 Nisan 2025'te eski sevgilisi tarafından öldürüldü.

Peteğin annesi Pınar Kaçarlar, Gülden'in annesi Zehra Coni ve Gülden'in babaannesi Gülden Coni, Anneler Günü'nde gözyaşlarına hakim olamadı.

Kızlarından ayrı bir Anneler Günü geçirmenin hüznünü yaşadıklarını söyleyen aileler, açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı. Zor anlar yaşayan aileler, adalet çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Canlı anlatım! Beşiktaş-Adana Demirspor maçında üst üste goller

Maçta tempo inanılmaz! Mücadelede goller peş peşe geldi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.