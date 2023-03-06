Kızını son anda kurtaran anne, beton mikserinin altında feci şekilde can verdi 3. Sayfa Haberleri Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken beton mikserinin geldiğini fark eden anne kızını iterek kurtarırken, kendisi aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Karaağaç yolunda meydana gelen olayda Abdullah T. yönetimindeki 45 EG 411 plakalı beton mikseri, 7 Eylül yolundan Karaağaç yoluna döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe İşnel (42) ve kızı Emine Nehir İşnel'i (19) altına alarak sürüklemeye başladı. VATANDAŞLAR UYARIP DURDURDU Kazayı gören vatandaşlar ise beton mikserinin şoförü Abdullah T.'yi uyararak durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin altında sıkışan anne Ayşe İşnel itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarılırken, kızı Emine Nehir hafif sıyrıklarla aracın altından çıkarıldı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Kazada ağır yaralanan anne Ayşe İşnel, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafında gözaltına alındı. İTEREK SON ANDA KURTARDI Kazaya tanık olan vatandaşların ifadelerine göre anne Ayşe İşnel'in kızı Emine Nehir İşnel'i iterek kamyonun altında kalmasını engellediği öğrenildi. İşte olay yerinden kareler; Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Turgutlu Manisa Eylül 3. Sayfa Haberler

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