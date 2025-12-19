Haberler

Kızını boğarak öldürüp intihar süsü veren annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Kızını boğarak öldürüp intihar süsü veren annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Samsun'da öğretmen olan kızını boğarak öldürüp intihar süsü veren annenin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıklarken, annenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Olay, 8 Nisan 2025'te Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan rehber öğretmen Tuba Günaydın (34), yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 2022'de eşinden boşandı. Şehit yakını kontenjanından Samsun İlkadım Sakarya İlkokulu'na atanan Tuba Günaydın, görme ve kısmi felç rahatsızlığı geçirdikten sonra, annesi Sultan Günaydın (61) ile birlikte yaşamaya başladı.

Olay gecesi Sultan Günaydın, komşularına feryat ederek kızının banyoda bilekleri kesilmiş halde hareketsiz yattığını bildirdi. İlk incelemede intihar şüphesi üzerine durulan olayda, otopsi raporunda boğulmaya bağlı boyun kırıkları tespit edilince cinayet ortaya çıktı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Sultan Günaydın hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yaşlı kadın görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sultan Günaydın davanın ilk duruşmasında suçunu itiraf ederek, "Kızım banyoda bana saldırdı, ben de ittim, düştü. Yine saldırmaya devam etti. Ellerim boynundayken kendimi kaybetmişim. Kızım daha önce intihar edeceğini söylemişti. Ben de ölünce 'intihar süsü' vermek için bileklerini kestim. Banyoda bana vurunca kafamın yanını ve omzumu duvara çarptım. Kendimi korumak için ittim, ondan sonrasını hatırlamıyorum" diye kendini savunmuştu.

Tanıkların dinlendiği durumla da dosyanın tamamlanmış ve başkada araştırılacak husus kalmadığından duruşma savcısı mütalaasını açıklayarak Sultan Günaydın'ı öz kızını öldürmek suçundan TCK'nın 82/1-d-e-f,53 maddeleri gereği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duruşma sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak üzerine süre verilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - SAMSUN

