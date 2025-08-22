Kızılcahamam'da Yolcu Otobüsü Yangını: 36 Yolcu Kurtarıldı

Kızılcahamam'da Yolcu Otobüsü Yangını: 36 Yolcu Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Hatay-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangın sonucu şoför otobüsü emniyet şeridine çekti ve 36 yolcu tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Hatay- İstanbul seferini yapan 31 AJC 145 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Kızılcahamam ilçesi Yakakaya mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Şoför, yangını fark ederek otobüsü emniyet şeridine çekti. Otobüste bulunan 36 yolcu, yangının başlamasından sonra tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yolcular başka bir otobüsle yola devam ederken, yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak' iddiasına yalanlama

Marketlerde Cumhur Reyonu mu kurulacak? Resmi açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyonda başlayan 'Kürtçe' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var

Komisyonda başlayan "Kürtçe" krizi büyüyor! DEM'den tepki var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.