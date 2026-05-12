Kızılcahamam'da köy evine yıldırım düştü
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Mehmet Ali Acar'a ait bir köy evine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, olay yerine sevk edilen polis ve ambulans ile yangına müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, Salın köyünde Mehmet Ali Acar'a ait ahşap eve yıldırım düştü, ardından yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı