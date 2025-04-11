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Kızılcahamam'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kızılcahamam'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Seyhamamı Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken, Mehmet Dündar'a ait olduğu öğrenilen ev kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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