Kızılcahamam'da Apartman Çatısında Yangın Ç çıktı

Kızılcahamam'da Apartman Çatısında Yangın Ç çıktı
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Ankara Kızılcahamam'da üç katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, maddi hasara yol açtı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara Kızılcahamam'da yer alan 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kızılcahamam ilçesi Kadirbey Mahallesi'nde yer alan 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın paniğe neden olurken, apartmanda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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