Kızı öldürülen anne karar sonrası gözyaşlarına boğuldu

Manisa'da eski eşi ve 3 çocuğunun annesi 41 yaşındaki Hülya Alkan'ı sokak ortasında tüfekle vurduktan sonra kendi çenesine tüfeği dayayarak intihara teşebbüs eden Ali Alkan'ın ceza davasının görüldüğü Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi, zanlıya kasten öldürme ve suçun kadına yönelik işlenmesinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Dava sonrası gözyaşlarına boğulan Hülya Alkan'ın annesi Ömran Alkan, "Şükür adalet varmış. Adalet yerini buldu. Acım hafiflemedi ama çocuklarım huzur içinde büyüyecek" dedi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 17 Kasım 2022 tarihinde boşandığı eşi Hülya Alkan'ı sokak ortasında tüfekle vurduktan sonra aynı tüfekle intihara kalkışan Ali Alkan'ın Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasının 2. duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti Ali Alkan'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve suçun kadına yönelik işlenmesinden dolayı katil zanlısı Ali Alkan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşma sonrası Hülya Alkan'ın annesi Ömran Alkan babası Baki Alkan ve ailenin avukatı Yalçın Arcak açıklamalarda bulundu. Avukat Arcak, "Bugün hukuk mücadelemizi, adalet mücadelemizi kazandık. Hülya Alkan boşandığı eşi tarafından canice, canavarca hislerle katledilmişti. Geriye annesi, babası ve 3 çocuğu kaldı. Eski eş Hülya Alkan'a bunu reva gördü ve biz de hukuk mücadelemiz devam ettirdik. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanımız yine birçok STK'mızın, CHP kadın Kolları ile dosyayı takip ettik ve en sonunda adalet yerini buldu. Bugün Hülya Alkan'ı katleden eski eşi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından. İyi hal indirimi verilmedi, haksız tahrik indirimi verilmedi ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bir kadına şiddet, psikolojik şiddet, fiziki şiddet veya böyle öldürmeyi reva görenler bir kez daha düşünsün. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı birilerine cesaret geldi. O cesaret hiç gelmesin. Görüyorsunuz en ağır cezayı verdiler, verecekler bundan sonra da verecekler." dedi.

"Hukuki anlamda zafer"

Arcak mahkeme tarafından hem kasten öldürme hem de suçun kadına yönelik işlenmesinden dolayı ayrı ayrı ceza verildiğini belirterek şunları söyledi: "Bugün ağır ceza mahkemesinde aslında bu karar çok önemli. Hem eski eşe, boşandığı eşe tasarlayarak adam öldürmekten ceza verildi hem de kadına karşı yapılmasından dolayı ayrıca bir ceza verildi. Bu bizim için çok önemli çünkü bir çok dosyada ayrıca bu ceza verilmiyor. Bu dosyada ayrıca bir ceza verildi. Hukuki anlamda büyük bir zaferdir bu. Bu sebeple buruk da olsa bir sevincimiz var. Bunu birçok dosyaya örnek olarak göstereceğiz."

Gözyaşlarına boğuldu

Dava sonrası kızının fotoğrafını elinde tutarak gözyaşı döken Hülya Alkan'ın annesi Ömran Alkan (55) ise şunları söyledi: "Şükür adalet varmış. Adalet yerini buldu. Acım hafiflemedi ama çocuklarım huzur içinde büyüyecek. Onların istediği buydu ebediyen çıkmasın dedi çocukları. Sevinç gözyaşları. Acımız hafiflemez ama en azından bir daha güneş yüzü görmeyecek. Çocukları öyle istemişti. 11 yaşındaki çocuğu öyle dedi. Hiç güneş yüzü görmesin." - MANİSA