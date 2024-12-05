Psikolojik sorunlar yaşayan fırın çalışanı kızgın pekmezi başından aşağı döktü
Adana'da bir süredir borç içinde olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen bir fırın çalışanı, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Başında ve vücudunda ağır yanıklar oluşan fırıncı hastaneye kaldırılırken henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Öte yandan korkunç olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adana'da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına döken fırın çalışanı, ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Simit üretilen bir fırında çalışan kişi, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Kaynayan pekmez nedeniyle başında ve vücudunda yanıklar oluşan fırıncı yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ
Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.