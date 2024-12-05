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Psikolojik sorunlar yaşayan fırın çalışanı kızgın pekmezi başından aşağı döktü

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Adana'da bir süredir borç içinde olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen bir fırın çalışanı, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Başında ve vücudunda ağır yanıklar oluşan fırıncı hastaneye kaldırılırken henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Öte yandan korkunç olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına döken fırın çalışanı, ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Simit üretilen bir fırında çalışan kişi, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Kaynayan pekmez nedeniyle başında ve vücudunda yanıklar oluşan fırıncı yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Psikolojik sorunlar yaşayan fırın çalışanı kızgın pekmezi başından aşağı döktü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAhmet null:

Şu kumar sitelerini kapatın kardeşim milleti mahvettiler birde heryerde özendirici reklamlar var

Yorum Beğen232
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Başkasına zarar vermemesi güzel , bundan sonra zarar verme ihtimalide kalmamıştır , acısını yaşadı diye düşünüyorum .

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme100
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Haber YorumlarıMelisa:

Düşünsene orda kamera olmasa, kimsenin olmadığını düşün dışarda.Yanındaki adama kalırdı suç eyvah eyvah.

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıÖmer Biçer:

Kesin bitcoin dir milleti mahvetti

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarımurat akkaya:

Elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Masterchef Beyza örnek Alsin Sirf Reytting Ugruna Tiyatroyla Kizgin Yagla Yanmalar Bayilmalar ibiiine Fennevli Macuun Medyanin Maamülleri

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme26
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Haber Yorumlarıond dem:

meydanlarda diclede bir koyun kaybolsa Allah hesabını Ömer den sorar diye nutuk çeken siyasal İslamcı hükümet neredesin??!!

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Ne demişti kitap? "O gün geldiğinde vereceği hesabın büyüklüğü ve çekeceği cezanın bulacağı karşılığın vehameti karşısında dünya'yı ve bir o kadarını daha ödeme olarak hesabı kapatmak için vermeyi arzulayacak fakat kendisinden kabul edilmeyecektir." Çakarlılarla ona buna caka satan emeksiz aldığı hanımıyla gurur duyan kamu faaliyetleri kalpazanlarının ve zengin ettikleri patronlarının akıbet bundan da kötü, beter ve fecidir.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Fırının da temizliği. Fare bile yaşayamaz. Geçmiş olsun çalışana da

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Kamera olmasa oradaki insanlar zan altında kalacak.Başları büyük derde girecekti.

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