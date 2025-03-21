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Kız yurduna gizlice girdi, takip ettiği kızı oda oda arayıp arkadaşlık teklif etti

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Avcılar'da bir kız öğrenci yurduna kendini "mutfak görevlisi" olarak tanıtarak giren 29 yaşındaki şahıs, tek tek odaları dolaştı. Odalarda hırsızlık yapan şahıs, bir süredir takip ettiği ve okula gitmek üzere giyinen kız öğrencilerin bulunduğu 4 odaya girip kızlara arkadaşlık teklifinde bulundu. Skandalın ardından öğrenciler yurt yönetimini protesto etti.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Mahallesi'nde yer alan bir kız öğrenci yurdunda saat 07.30 sıralarında skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre; M.K. (29) isimli şahıs, kendisini "mutfak görevlisi" olarak tanıtarak yurda girdi.

TAKİP ETTİĞİ KIZLARA ARKADAŞLIK TEKLİF ETTİ

Şüpheli katlardaki odaları tek tek dolaşarak bazı eşyaları çaldı. Şüpheli, bir süredir takip ettiği ve okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencilerin bulunduğu 4 odaya girerek kızlara arkadaşlık teklif etti. Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı.

Kız yurduna gizlice girdi, takip ettiği kızı oda oda arayıp arkadaşlık teklif etti

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine götürüldü. Şüphelinin kız öğrencilerin odalarından bir cüzdan ve bir miktar para çaldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda şüpheli M.K.'nin "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Uyuşturucu" gibi suçlardan poliste 21 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kız yurduna gizlice girdi, takip ettiği kızı oda oda arayıp arkadaşlık teklif etti

ÖĞRENCİLER AYAKLANDI

Sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından öğrenciler, akşam saatlerinde yurdun önünde yönetimi protesto etti. Kız ve erkek öğrencilerden oluşan kalabalık, uzun süre yurdun önünde sloganlar atarken ellerinde, "Güvenlik uykuda öğrenciler tehlikede" yazılı döviz taşıdığı görüldü. Öğrenciler daha sonra polisinde uyarılarıyla yurtlarına döndü.

Kız yurduna gizlice girdi, takip ettiği kızı oda oda arayıp arkadaşlık teklif etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıoguz:

21 suc kaydı ve serbest 22.sini işledi 23.üncüsü yolda sahi adalet nerde ne zaman tecelli edecek acaba bu şahsın daha ne yapması gerekiyor?

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Haber YorumlarıBanu Çelik:

bu nasıl bir yokluk tövbe estafurullah

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Laik genc. ibadeti icki icmek. rahat ataput

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Haber YorumlarıVeysel N:

Adamın tipi temizlik görevlisine benziyormu? güvenlikte tam safmış.

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