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Kız kardeşini okuldan almasına engel olan öğretmenleri darp etmişti: 8 yıl hapis cezası aldı

Kız kardeşini okuldan almasına engel olan öğretmenleri darp etmişti: 8 yıl hapis cezası aldı
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Adana'da, kız kardeşinin okula gitmesini istemeyen Berat Z., kardeşinin eğitim gördüğü ortaokulu basıp onu götürmeye çalıştı. Kendisine engel olmak isteyen 5 öğretmeni darp eden Berat Z.,'ye 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana'da okumasını istemediği kız kardeşinin eğitim gördüğü ortaokulu basıp onu götürmeye çalışan Berat Z.,kendisine engel olmak isteyen 5 öğretmeni darp etti.

5 ÖĞRETMENİ YARALADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheli Berat Z.'yi gözaltına aldı. İfadesinde, kız kardeşinin okula gitmesini istemediğini, bu nedenle sınıfı bastığını söyleyen Berat Z., tutuklandı.

Davaya müdahil olan Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Ceza Kanunu'nun 112, 116 ve 265'inci maddelerinde düzenlenen 'Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi', 'İş yeri dokunulmazlığının ihlali' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarının işlendiğini belirtti.

8 YIL HAPİS CEZASI

Adana 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 20 Ocak'ta görülen karar duruşmasında Berat Z.'ye 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt:

Az bile vermişler, aptal beyin

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Geri kafalı insanlar yüzünden okula gidemeyen insanlar var ne gelirse cehalletten

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